Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса на тему: «Зарплата в конвертах», в котором большинство опрошенных назвали государство главным виновником в существовании «серых зарплат», устанавливающее слишком высокие налоги (58%). Вина работодателей, по мнению респондентов, не так велика. На них возложили отвественность 28% работающих граждан, принявших участие в опросе.

На вопрос о том, могли бы работники, получающие зарплату неофициально, «в конверте», добиться от работодателя, если они этого захотят, чтобы зарплаты выдавались официально, большинство респондентов ответило отрицательно (47%).

Любопытно, что при уверенности опрошенных в том, что получать официальную зарплату более выгодно (68%), большинство работающих респондентов (33%) не отказались бы перевести половину зарплаты «в серую», если бы работодатель увеличил оплату труда на 10-15%.

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