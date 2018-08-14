Аккуратнее с займами сотрудникам: не нарвитесь на НДФЛ

Допустим, вы являетесь владельцем, директором или бухгалтером своей компании. Вы решили помочь своему сотруднику и дали ему в долг 50 тысяч рублей на отпуск.

Только сначала изучите Письмо Минфина России от 26 июня 2018 года № 03-04-07/43786.

В этом документе Минфин очень подробно разъясняет, что деньги своим сотрудникам, которые являются взаимозависимыми в отношении вашей организации, без процентов больше давать нельзя. Конечно, вы можете дать в долг, но тогда налоговики имеют право такому сотруднику доначислить НДФЛ с так называемой материальной выгоды, которую он приобрел, т.к. данный сотрудник не заплатил вашей компании никаких процентов.

Чтобы не попасть под неприятности, лучше деньги давать под проценты. Берем минимальную ставку, чуть-чуть больше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ: 7-8% годовых. И в этом случае никаких проблем не возникнет. — Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.