Зависит ли вычет на третьего ребенка от возраста старших детей?

Управление ФНС России по Новгородской области напоминает, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогоплательщик (родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного родителя), на обеспечении которого находится ребенок, имеет право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода в следующих размерах:

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 (6 000) рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Абзацем одиннадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ установлено, что стандартный налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Таким образом, при определении применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается общее количество детей, независимо от их возраста. В случае если ребенок в семье является третьим, стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 3 000 рублей за каждый месяц налогового периода.

При этом на основании абзаца шестнадцатого подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ стандартный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса, не применяется.

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