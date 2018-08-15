Для налогоплательщиков, использующих онлайн-кассы, теперь есть пошаговая инструкция, что делать, если сломался фискальный накопитель. Она прописана в законе от 03.07.2018 № 192-ФЗ, сообщается на сайте ФНС.

При поломке необходимо в течение пяти рабочих дней подать в налоговую заявление о перерегистрации онлайн-кассы или снятии ее с учета. Затем в течение месяца необходимо сдать аппарат на экспертизу изготовителю фискальных накопителей. Если выяснится, что накопитель сломался из-за заводского брака, то налогоплательщик не должен платить за экспертизу, а также освобождается от обязанности передачи фискальных данных в налоговые органы и административной ответственности за их непредставление.

Законом также предусматривается, что если налогоплательщик прекратил свою деятельность, в том числе реорганизовался, присоединившись к иному юридическому лицу, но по какой-то причине (например, забыл) не снял кассу с регистрационного учета, это может сделать ФНС России самостоятельно.

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