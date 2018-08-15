F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на образование

Сегодня в нашей рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» ответы на вопросы о получении вычета на обучение.

Может ли диплом об образовании, в котором написано, что обучение проходило по очной форме обучения служить подтверждением формы обучения?

Подтвердить очную форму обучения можно предоставив договор с образовательным учреждением. Такая запись должна присутствовать договоре.

Возможно ли получить налоговый вычет в этом году, если обучение в автошколе закончится в ноябре 2018 года?

В этом году примут декларацию 3-НДФЛ за 2017 год. В декларации 3-НДФЛ за 2017 год можно отразить расходы по обучению только от 2017 года. Если оплата обучения происходила в 2018 году, то в 2019 году необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год. Вернут 13% от ваших расходов, но не более чем 15 600 рублей.

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