Россияне стали больше тратить на школьные товары

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных, проанализировал, как изменился спрос на товары для подготовки детей к школе и выявил, что в этом году спрос на школьные товары сместился на более ранний срок, чем в прошлом году.

Выяснилось, что за последние 2 недели июля число покупок данной категории возросло по сравнению с аналогичным периодом июня на 70%. В то время как в 2017 году этот показатель в это время года был меньше, составив 20% (в прошлом году высокий рост активности по покупкам школьных товаров начался в первой половине августа).

При этом заметнее всего этим летом спрос подскочил в Костромской и Ростовской областях, в республиках Чечня, Мордовия, Хакасия (более чем в 3 раза).

Средний чек покупки таких товаров за одно посещение магазина - вырос этим летом за месяц на 40%, до уровня в 2100 руб. в июле, в то время как в прошлом году в июле средний чек покупки в данной категории составлял порядка 1700 руб. В начале августа (за первые 7 дней августа) пока средний чек на том же уровне (на уровне 2100 руб, в прошлом году в это время был на уровне 1950 руб.).

Больше всего на школьные принадлежности в июле этого года потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии (средний чек в этих регионах превышал 3,5 тыс руб).

Что вошло в топ-товаров, покупаемых перед началом учебного года, узнайте здесь.

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