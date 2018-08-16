Почему продавать автомобиль по доверенности не выгодно

Управление ФНС Республики Саха напомнило о том, что продажа автомобиля по доверенности не выгодна продавцу, ведь ему придется продолжать платить транспортный налог.
В соответствии с нормами Налогового Кодекса РФ плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные средства.
Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 110-ФЗ плательщиками налога также признавались физические лица, получившие транспортные средства по доверенности, выданной до 29.07.2002.
Начиная с 29 июля 2002 года и позднее, налогоплательщиками являются физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства независимо от передачи данных транспортных средств по доверенности другим лицам.
Также следует иметь в виду, что передача транспортного средства по доверенности другому лицу (в том числе и по генеральной), подменяющая сделку по отчуждению автомобиля, не является основанием для признания лица, указанного в доверенности, собственником данного транспортного средства.
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