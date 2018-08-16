Предложение об изъятии сверхдоходов у крупных производителей пока не отклонено

Минпромторг консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли по теме изъятия дополнительных доходов, пишет РИА Новости.

В министерстве также анализируют возможное влияние такой меры на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний. В ведомстве отметили, что общую позицию по этому вопросу выработают в ближайшее время.

Напомним, что на прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. По его мнению, компании в этой сфере платят меньше налогов, чем в нефтегазовом секторе.

В Кремле рассказали, что глава государства уже поручил проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний. Под дополнительное изъятие могут попасть "Норникель", "Алроса", "Сибур" и другие компании.

Однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля.

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