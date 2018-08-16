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Хорошие новости для владельцев гаражей: налог на такое имущество снижен

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен, предупреждает ФНС РФ. Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ.

Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв.м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.Т.е. за прошлые годы налог пересчитан не будет.

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