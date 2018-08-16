Хорошие новости для владельцев гаражей: налог на такое имущество снижен

Аноним, Вы писали:Свечков, Вы писали: ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает...
Боже с ником бух писать такой ужас, серость. Добровольные взносы (что на страх пенсию что на нако...
оно есть на сайте налоговой? никто его там найти не может.
Так решил суд много лет назад. Я не знал. Но что помешает суду решить, что при покупке других ве...
Совсем запуталась, так по договору аренды с физ.лицом транспортного средства, не нужна ККТ?
Вот и думайте, граждане протестующие, за кого вы в марте проголосовали. Это - ваш выбор. ...
заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма а зачем,...
заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма
Свечков, Вы писали: ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает услуги, и которое...
Учитывают. По крайней мере в баллы переводят ))
Да, учитывают, но... игрался я с ка...
Налоговики,как попы-у них сдачи не бывает. Если переплатил налог-запаришься его возвращать ...
Покупка металлолома - это услуга. Не построена ещё та стена, об которую...
Уплаченный в ПФ 1% сверх 300тыс никак не учитывают при расчёте пенсии Учитывают. По крайней...
Боже с ником бух писать такой ужас, серость. Нда... Человек даже новость не прочитал, а еще...
При покупке металлолома, оказывается, покупатель оказывает продавцу услугу! Так решил суд ...
почему ИП не имеет права установив себе должность получать зар.плату Потому что это абсурд...
Сходил в туалет, загадил окружающую среду, тут же заплатил экологический налог. А когда на потреб...
А что делать, когда машина продана 20 лет назад и документов не сохранилось, из них 19 лет трансп...
Полная ж... Инфа из статьи такая: хочешь вести бизнес по понятным правилам- уезжай за бугор.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в кон...
Деньги на выплату пенсионерам честно заработанных ими пенсий есть. Только находятся они уже не в ...
Неужели не все чиновники еще утратили рассудок :)))
Аноним, Вы писали:А нам все зачесываают про инфляцию в 6%, свиньи не забудь извиниться...
Надо не на словах бороться с коррупционерами, ворами средств из бюджетов разных уровней! Ужесточи...
Ничего нового Кому как. Для меня, например, новость, что, оказывается, покупатели металлолома ока...
Вот опять оплатили по ГПХ. А Клерк новость выдал о новом письме ФНС, мол не надо бить чеки. Письм...
Если у вас есть выход на начальника налоговой то по беспределу вас на бабки ставить перестанут. С...
Да по фиг как и чем они объясняют свою некомпетентность и прикрывают воровство путинской банды. И...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:а как кинули людей с софинансированием пенс...
очень давно когда фиксированные платежи ИП составляли 100 рублей и 50 рублей ежемесяч...
бух2007, Вы писали:По добровольным правоотношениям взносы (после заявления в ПФР) платятся в фонд...
На хрен пусть идут со своими подачками. После того как Путин подпишет этот преступный закон проте...
natalisa52, Вы писали: Налоговой вообще ничего платить нельзя. Всё что попадает в ФНС- ...
Еще одного настолько наглого кидалу как это государство я не знаю. Люди, не ведитесь на это. Кину...
"При этом ККТ применяется лицом, которое оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с в...
А нам все зачесываают про инфляцию в 6%, свиньи