Хорошие новости для владельцев гаражей: налог на такое имущество снижен

бух2007 Боже с ником бух писать такой ужас, серость. Добровольные взносы (что на страх пенсию что на нако... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

Свечков Так решил суд много лет назад. Я не знал. Но что помешает суду решить, что при покупке других ве... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Вот и думайте, граждане протестующие, за кого вы в марте проголосовали. Это - ваш выбор. ... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма а зачем,... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Свечков, Вы писали: ККТ применяется, в частности, лицом, которое оказывает услуги, и которое... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Учитывают. По крайней мере в баллы переводят )) Да, учитывают, но... игрался я с ка... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

natalisa52 Налоговики,как попы-у них сдачи не бывает. Если переплатил налог-запаришься его возвращать ... Минфин объяснился на тему нового налога

Аноним

Покупка металлолома - это услуга. Не построена ещё та стена, об которую... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Над.К почему ИП не имеет права установив себе должность получать зар.плату Потому что это абсурд... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

Аноним

Сходил в туалет, загадил окружающую среду, тут же заплатил экологический налог. А когда на потреб... Экологический налог пропишут в Налоговом Кодексе

Аноним

А что делать, когда машина продана 20 лет назад и документов не сохранилось, из них 19 лет трансп... Что делать, если вам начислен транспортный налог на проданный автомобиль

Аноним

Полная ж... Инфа из статьи такая: хочешь вести бизнес по понятным правилам- уезжай за бугор. Когда займы становятся вкладами в уставный капитал

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в кон... Кто виноват в существовании «серых зарплат»? Россияне дали ответ

Аноним

Деньги на выплату пенсионерам честно заработанных ими пенсий есть. Только находятся они уже не в ... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

Неужели не все чиновники еще утратили рассудок :))) ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Аноним, Вы писали:А нам все зачесываают про инфляцию в 6%, свиньи не забудь извиниться... Россияне стали больше тратить на школьные товары

Аноним

Надо не на словах бороться с коррупционерами, ворами средств из бюджетов разных уровней! Ужесточи... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Свечков Вот опять оплатили по ГПХ. А Клерк новость выдал о новом письме ФНС, мол не надо бить чеки. Письм... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Если у вас есть выход на начальника налоговой то по беспределу вас на бабки ставить перестанут. С... Шокирующая история про НДС. Росфинмониторинг грозится сообщать о бухгалтерах в прокуратуру. Опыт коллег

Аноним

Да по фиг как и чем они объясняют свою некомпетентность и прикрывают воровство путинской банды. И... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:а как кинули людей с софинансированием пенс... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

Аноним

очень давно когда фиксированные платежи ИП составляли 100 рублей и 50 рублей ежемесяч... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

Аноним

бух2007, Вы писали:По добровольным правоотношениям взносы (после заявления в ПФР) платятся в фонд... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию

Аноним

На хрен пусть идут со своими подачками. После того как Путин подпишет этот преступный закон проте... Налоговые льготы могут оставить в пределах «старого пенсионного возраста»

frolova lena natalisa52, Вы писали: Налоговой вообще ничего платить нельзя. Всё что попадает в ФНС- ... Минфин объяснился на тему нового налога

Аноним

Еще одного настолько наглого кидалу как это государство я не знаю. Люди, не ведитесь на это. Кину... ИП могут добровольно платить больше взносов в ПФР, чтобы увеличить будущую пенсию