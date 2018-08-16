Минприроды против замены экологического сбора налогом

Минприроды России намерено сохранить экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду и сделать его более эффективным, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ранее Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога, который заменит платежи за загрязняющие выбросы. Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить главой «Экологический налог», в которой предусмотрен налог, по сути, представляющий действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и иное вредное воздействие на окружающую среду.

«Что имеется в виду под инициативой наших коллег, пока не представляется возможным изучить и дать обоснованную оценку. Но мы целиком и полностью убеждены, что экологический сбор, который ведётся сейчас, — очень эффективный инструмент стимулирования промышленности. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы этот экологический сбор сохранить и сделать его максимально эффективным», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что документ не поступал в Минприроды для его согласования. В настоящее время министерство продолжает администрировать плату за негативное воздействие на окружающую среду.

«Экологические сборы носят стимулирующий характер, а не фискальный, и мы считаем, что именно такой подход к промышленности и производителям, к потенциальным загрязнителям, оправданный», — сказали в пресс-службе.

Однако новый налог понравился «Гринпису», пишет «Интерфакс». Предствитель движения заявил, что ФНС лучше справится со сбором денег. Налог будет собираться не только с крупных плательщиков, но и с небольших компаний, с которых не удавалось получить экологический сбор.

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