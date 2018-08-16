Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Сергей Собянин рассказал, что каждый десятый россиянин получает пенсию и медобслуживание за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает Москва 24.

Мэр подчеркнул, что в столице нет незаслуженных денег, и развеял предубеждение о том, что Москва живет за счет других регионов.

На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования, — сказал мэр в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

Собянин напомнил, что в 2018 году столица перечислила в федеральный бюджет сумму, сравнимую с объемом трансфертов, которые потом распределяют по остальным регионам России, и назвал Москву крупнейшим донором.

Ранее сообщалось, что в 2017 году столичный бюджет получил за счет налоговых отчислений 2,044 триллиона рублей. Основная доля — НДФЛ и налог на прибыль принесли 818 и 653 миллиардов рублей. Ожидается, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 триллиона рублей, а в 2019 году — 2,2 триллиона.

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