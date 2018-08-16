Стоимость проезда к месту отдыха всей семьи не облагается страховыми взносами

Для плательщиков страховых взносов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях дополнен перечень не облагаемых страховыми взносами выплат. Об этом сообщает УФНС Архангельской области и Ненецкий ао.

Изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 300-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Так, согласно действующей редакции п.п.7 п.1 ст.422 НК РФ не подлежит обложению страховыми взносами сумма оплаты работодателем стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах Российской Федерации работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов).

В случае отдыха за пределами РФ не облагается стоимость проезда от места отправления с территории Российской Федерации до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

До внесения поправок в Налоговый кодекс, ситуация с оплатой стоимости проезда членов семьи была парадоксальной - если работодатель оплачивал расходы непосредственно члену семьи, то взносы не надо было начислять. Если же выплата проихводилась работнику, то взносы надо было платить.

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