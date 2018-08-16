С помощью пенсионной реформы среднюю пенсию хотят довести до 25 тыс. рублей

На 21 августа намечено проведение парламентских общественных слушаний по вопросу пенсионной реформы.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин провел рабочее совещание по подготовке к предстоящим слушаниям, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Госдумы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — заявил Володин журналистам по итогам совещания.

«Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему – вот цель проведения парламентских общественных слушаний», — сказал он.

Володин напомнил о возможности до 24 сентября обсуждать и вносить поправки в правительственный законопроект.

«Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит», — заявил он.

По его словам, пенсии необходимо вывести на средний показатель 20-25 тыс. рублей. Однако в настоящее время ПФР не решает эту задачу, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура, — отметил он.

«Именно поэтому мы обязаны изучить, обсудить с экспертами, регионами, гражданским обществом и выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, и выйти на решение. Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний», — заключил Председатель ГД.

Напомним, ранее, беседуя с жителями Саратова, Вячеслав Володин заявил, что из-за дефицита бюджета ПФР назначение россиянам государственных пенсий может оказаться под вопросом, то есть они могут быть отменены как таковые.

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