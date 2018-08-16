Получить вычет на обучение можно, даже если у репетитора нет лицензии

Отсутствие лицензии у ИП, осуществляющего образовательную деятельность не может служить причиной отказа в предоставлении налогового вычета родителям обучаемых. К такому выводу пришла ФНС в своем решении от 05.06.2018 № СА-3-9/3718@ по жалобе налогоплательщика, которому районная инспекция отказала в предоставлении социального вычета.
Налоговики посчитали, что вычет по расходам на обучение ребенка не положен, поскольку обучение осуществлял ИП (педагог-логопед), не имеющий лицензии.
Вышестоящий орган ФНС при рассмотрении жалобы, указал, что налогоплательщик вправе претендовать на социальный вычет по расходам на обучение ребенка у ИП, осуществляющего образовательную деятельность, вне зависимости от наличия у него лицензии, и отменил решение инспекторов.
Эксперты ведомства напомнили, что в соответствии с нормами закона об образовании в случае осуществления ИП образовательной деятельности лично, получение им лицензии не требуется. Лицензия необходима, если ИП осуществляет образовательную деятельность с привлечением педагогических работников.
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