Как определить пропорцию для раздельного учета по НДС при изменении цены товаров

Минфин в письме № 03-07-11/47590 от 09.07.2018 разъяснил порядок определения пропорции для ведения раздельного учета НДС налогоплательщиком, осуществляющим операции, облагаемые НДС и не облагаемые (освобождаемые от налогообложения), в случае изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

Согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 170 НК суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых, так и не подлежащих налогообложению операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой, и с учетом особенностей, установленных пунктом 4.1 статьи 170 НК.



В соответствии с пунктом 4.1 статьи 170 НК указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период.

При этом особенности определения вышеуказанной пропорции при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) не установлены.

Таким образом, при определении вышеуказанной пропорции изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) учитывается налогоплательщиком за тот налоговый период, на который приходится день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

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