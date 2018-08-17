Минприроды намерено в 2019 году удвоить поступления средств от экологических сборов

Минприроды РФ намерено увеличить в 2019 году объем поступлений средств от экологических сборов по сравнению с показателями 2017-2018 годов до 2 млрд руб., говорится в сообщении министерства по итогам совещания с участием представителей компаний. Суммарный объём поступлений от экосборов к 2024 году составит 15 млрд руб., пишет RNS.

«В настоящее время Минприроды России планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 году, в целом планируется, что с 2017 по 2024 годы будет собрано 15 млрд руб. для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов», — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрено создание перерабатывающей инфраструктуры, на что территориям направляются средства, полученные от экологического сбора. В 2017 году Росприроднадзор обеспечил администрирование средств экологического сбора на сумму свыше 1 млрд руб.

1 млрд руб. средств экологического сбора был направлен в субъекты РФ на создание объектов по переработке и сортировке отходов. Эти средства собраны с производителей и импортеров упаковки и перераспределены на создание 22 объектов в 15 регионах России. В 2019 году на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ.

В ходе консультаций 14 и 15 августа 2018 года министерством были рассмотрены предложения бизнес-сообщества по установлению размеров ставок экосбора по ряду групп товаров и упаковки, предусмотренных распоряжением правительства РФ от 28 декабря 2017 года №2970-р об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после их использования в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В рамках обсуждений участники обменялись мнениями по вопросу изменения размеров ставок экологического сбора на ближайшую перспективу по изделиям из бумаги и картона, пластика, стекла, а также батареек, аккумуляторов, фильтров для двигателей внутреннего сгорания.

По итогам совещания участники договорились о направлении своих уточненных позиций и расчетов в Минприроды для дальнейшей выработки консолидированного решения по данному вопросу.

Ставки экологического сбора приняты постановлением правительства РФ от 9 апреля 2016 года №284 по 36 группам. Этот сбор уплачивают производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Распоряжение №2970-р расширило перечень товаров и упаковки товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя, импортера товаров после утраты ими потребительских свойств. Оно содержит 54 группы.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.