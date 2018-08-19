Все ПБУ. Последняя редакция

Положения по бухгалтерскому учету являются национальными стандартами бухгалтерского учета. Положения разрабатываются и утверждаются Минфином РФ и регламентируют организацию и правила ведения учета, а также порядок подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Все ПБУ действующие в 2018 году:
ПБУ 1/2008
Учетная политика организации;
ПБУ 2/2008
Учет договоров строительного подряда;
ПБУ 3/2006
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организации;
ПБУ 5/01
Учет материально-производственных запасов;
ПБУ 6/01
Учет основных средств;
ПБУ 7/98
События после отчетной даты;
ПБУ 8/2010
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы;
ПБУ 9/99
Доходы организации;
ПБУ 10/99
Расходы организации;
ПБУ 11/2008
Информация о связанных сторонах;
ПБУ 12/2010
Информация по сегментам;
ПБУ 13/2000
Учет государственной помощи;
ПБУ 14/2007
Учет нематериальных активов;
ПБУ 15/2008
Учет расходов по займам и кредитам;
ПБУ 16/02
Информация по прекращаемой деятельности;
ПБУ 17/02
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
ПБУ 18/02
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций;
ПБУ 19/02
Учет финансовых вложений;
ПБУ 20/03
Информация об участии в совместной деятельности;
ПБУ 21/2008
Изменения оценочных значений;
ПБУ 22/2010
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности;
ПБУ 23/2011
Отчет о движении денежных средств;
ПБУ 24/2011
Учет затрат на освоение природных ресурсов.
Все действующие ПБУ можно найти в Справочнике бухгалтера.
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