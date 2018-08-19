Все ПБУ. Последняя редакция

Положения по бухгалтерскому учету являются национальными стандартами бухгалтерского учета. Положения разрабатываются и утверждаются Минфином РФ и регламентируют организацию и правила ведения учета, а также порядок подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Все ПБУ действующие в 2018 году:

ПБУ 1/2008

Учетная политика организации;

ПБУ 2/2008

Учет договоров строительного подряда;

ПБУ 3/2006

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;

ПБУ 4/99

Бухгалтерская отчетность организации;

ПБУ 5/01

Учет материально-производственных запасов;

ПБУ 6/01

Учет основных средств;

ПБУ 7/98

События после отчетной даты;

ПБУ 8/2010

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы;

ПБУ 9/99

Доходы организации;

ПБУ 10/99

Расходы организации;

ПБУ 11/2008

Информация о связанных сторонах;

ПБУ 12/2010

Информация по сегментам;

ПБУ 13/2000

Учет государственной помощи;

ПБУ 14/2007

Учет нематериальных активов;

ПБУ 15/2008

Учет расходов по займам и кредитам;

ПБУ 16/02

Информация по прекращаемой деятельности;

ПБУ 17/02

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

ПБУ 18/02

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций;

ПБУ 19/02

Учет финансовых вложений;

ПБУ 20/03

Информация об участии в совместной деятельности;

ПБУ 21/2008

Изменения оценочных значений;

ПБУ 22/2010

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности;

ПБУ 23/2011

Отчет о движении денежных средств;

ПБУ 24/2011

Учет затрат на освоение природных ресурсов.

Все действующие ПБУ можно найти в Справочнике бухгалтера.

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