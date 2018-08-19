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Все ПБУ. Последняя редакция

Положения по бухгалтерскому учету являются национальными стандартами бухгалтерского учета. Положения разрабатываются и утверждаются Минфином РФ и регламентируют организацию и правила ведения учета, а также порядок подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Все ПБУ действующие в 2018 году:

ПБУ 1/2008
 Учетная политика организации; 

ПБУ 2/2008
Учет договоров строительного подряда; 

ПБУ 3/2006
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организации; 

ПБУ 5/01
 Учет материально-производственных запасов; 

ПБУ 6/01
Учет основных средств; 

ПБУ 7/98
 События после отчетной даты; 

ПБУ 8/2010
 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы; 

ПБУ 9/99
Доходы организации; 

ПБУ 10/99
 Расходы организации; 

ПБУ 11/2008
 Информация о связанных сторонах; 

ПБУ 12/2010
 Информация по сегментам; 

ПБУ 13/2000
Учет государственной помощи; 

ПБУ 14/2007
 Учет нематериальных активов; 

ПБУ 15/2008
Учет расходов по займам и кредитам; 

ПБУ 16/02
Информация по прекращаемой деятельности; 

ПБУ 17/02
 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

ПБУ 18/02
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций; 

ПБУ 19/02
Учет финансовых вложений; 

ПБУ 20/03
 Информация об участии в совместной деятельности; 

ПБУ 21/2008
 Изменения оценочных значений; 

ПБУ 22/2010
 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности; 

ПБУ 23/2011
Отчет о движении денежных средств; 

ПБУ 24/2011
Учет затрат на освоение природных ресурсов.

Все действующие ПБУ можно найти в Справочнике бухгалтера.

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
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