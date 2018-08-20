Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России слишком велик.

«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», - сказала она в интервью журналу «Международная жизнь».

Матвиенко считает этот разрыв несправедливым.

«Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», - заявила она.

Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе, передает «Интерфакс».

По ее мнению цифровизация не должна ставить женщин в более трудное положение, необходимо развивать цифровые навыки у женщин.

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