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Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России слишком велик.

«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», - сказала она в интервью журналу «Международная жизнь».

Матвиенко считает этот разрыв несправедливым.

«Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам», - заявила она.

Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе, передает «Интерфакс».

По ее мнению цифровизация не должна ставить женщин в более трудное положение, необходимо развивать цифровые навыки у женщин.

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
Мнения
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3 мнения
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Аноним
, Воронеж
Вот именно. Неправильный заголовок статьи. Женщинам не должны платить меньше мужчин, только лишь потому, что они женщины, а не мужчины.
Клерк
Wern
нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам

 

Никогда не доводилось такого видеть. Это, разумеется, не означает, что такого нет, но тем не менее, привели бы хоть пример. Где за "одинаковую" работу мужчинам больше платят? Водитель троллейбуса, например: мужчины больше получают? Или продавцы? Есть разница в зарплате именно по гендерному признаку? Везде, где мне доводилось работать, больше получали или те, кто больше работал, или те, кто работал меньше, но пользы приносил больше остальных, вместе взятых (связями своими, например), или те, кто состоял в тех или иных близких отношениях с руководством (а значит таки приносил им больше пользы).
Но такого, чтобы прямо разные ставки на одних и тех же должностях за один и тот же объем работы одного и того же качества - такого не было. Даже интересно.
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