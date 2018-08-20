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Как выводят налогоплательщиков на чистую воду

А вы знаете, на что способны проверяющие в погоне за доначислениями? Вы в курсе всех приемчиков, которые есть в арсенале сотрудников фискальной службы? Вы, наверно, слышали байки на тему психологических уловок, обысков и каверзных вопросов. Итак, истории из судебной практики на тему «как вывести налогоплательщиков на чистую воду».

Провести выемку и взломать жесткие диски

Ничто хакерское нам не чуждо. Ну, хорошо, не хакерское, ведь инспекция действует исключительно в рамках закона. Поэтому проверяющие могут провести компьютерно-техническую и бухгалтерскую экспертизу и восстановить удаленные файлы. Именно так и докопались до реальности работники налоговой в Постановлении АС Северо-Западного округа от 26.07.2018 года по делу №А26-7252/2016.

Допросить всех-всех-всех

Если вы думаете, что допросы касаются только лиц, которые имеют непосредственное отношение к спорной сделке, вы глубоко ошибаетесь. Возьмем, к примеру, так называемую «транспортную обналичку». Наверняка, вы будете рассуждать следующим образом: «Допросят водителей, логистов, директора, главбуха. Ну, и механика. На всякий случай». Нет, на этом список не ограничивается: допросят еще и медицинских работников, которые проводят медосмотры водителей. Так и поступили проверяющие в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 24.04.2018 года по делу №А27-7374/2017. Плюс, конечно же, инспекторы сделали запросы в ГИБДД.

А еще в арсенале налоговиков такие приемы, как: найти противоречия в документах, оценить логическую целесообразность, не верить в пожары и... капризничать. О них читайте в статье Владимира Турова.

 

 

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