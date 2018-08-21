По какой форме сдаются уточненные уведомления о контролируемых сделках за прошлые годы

ФНС России уточнила форму уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Минюст зарегистрировал приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@, утверждающий новую форму, формат, порядок заполнения и порядок представления в электронной форме уведомления о контролируемых сделках.
Отчитываться по новой форме необходимо начиная с 2019 года.
В форму уведомления внесены следующие изменения:
- классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на ОКВЭД2 и ОКПД2;
- урегулирован порядок заполнения Уведомления налогоплательщиками, являющимися комитентами (принципалами), если контролируемая сделка совершена комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору);
- заполнение цены предмета сделки в иностранной валюте, если она выражена в иностранной валюте;
- заполнение величины процентной ставки в отношении сделок, предметом которых являются долговые обязательства.
Уточненные уведомления за отчетные периоды, предшествующие 2018 году, представляются по старым форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 27 июля 2012 г. № ММВ-7-13/524@.
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.