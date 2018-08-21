Обратите внимание! С 2019 года все плательщики ЕСХН станут плательщиками НДС

С 1 января 2019 все плательщики единого сельскохозяйственного налога становятся и плательщиками НДС, напоминает УФНС Ростовской области.

Плательщикам ЕСХН, у которых доля доходов от реализации товаров, работ и услуг за 2018 год будет менее 100 млн руб., предоставлено право на освобождение от исполнения обязанностей плательщиков НДС. Данный выбор возможен при условии, что за предшествующий налоговый период сумма дохода по ЕСХН не превысила 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

При решении остаться на ЕСХН без уплаты НДС предприниматели, у которых доля доходов, учитываемая для специального налогового режима, за 2018 год будет менее 100 млн рублей, обязаны представить уведомление об освобождении от НДС в налоговый орган по месту своего учета до 20-го января 2019 года. Освобождение будет действовать 12 последовательных календарных месяцев, отказ от этого освобождения до срока истечения не предусмотрен.

Право на освобождение от исчисления и уплаты НДС налогоплательщики ЕСХН утратят, если имело место превышение установленной для освобождения суммы выручки либо осуществлялась реализация подакцизных товаров. Нарушив указанные нормы, повторно реализовать право на освобождение от уплаты НДС сельскохозяйственные товаропроизводители не смогут.

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