В Венесуэле отменили НДС на продукты и лекарства, но повысили его на все остальное

Венесуэла повысила НДС, немножечко его отменила, а национальную валюту привязала к крипте, сообщает Telegram-канал «Физики и Юрики».

18 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о росте НДС с 12% до 16% при увеличении минимальной заработной платы в 60 раз.

Вместе с тем, при увеличении НДС на 4% процента, Мадуро полностью его отменил для продовольственных товаров, лекарств, товаров для сельского хозяйства.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил о новой системе прямых субсидий на бензин: на данный момент власти ведут перепись транспорта, и к последней неделе сентября Родригес пообещал применить «новую схему фиксации цены топлива и механизм его субсидирования».

Кроме того, в стране произошла стала денежная реформа — с банкнот исчезнут пять нулей, а новый «суверенный боливар», который введут вместо нынешнего венесуэльского боливара, привязывается к венесуэльской криптовалюте «петро». Курс: согласно заявлению главы государства Мадуро, стоимость «петро» составляет 3,6 тыс суверенных боливаров, что равняется $60 тыс или 5,9 млн. «старых» венесуэльских боливаров.

Столь радикальными мерами власти страны пытаются разрешить небывалый экономический кризис, приведший к падению нефтедобычи и гиперинфляции — к июлю, согласно отчетам экономистов, она составила 83 000 %.

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