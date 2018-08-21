Зарегистрировать ООО через госуслуги не получилось. Узнайте, почему

Участница нашей группы на Фейсбуке решила открыть ООО с помощью портала госуслуг, уплатила госпошлину, подписала документы своей ЭЦП, отправила и стала ждать результата. Увы, но зарегистрировать фирму таким образом не получилось. Из ИФНС пришел отказ.

Причина – форма Р11001 не заверена нотариально.

Несостоявшаяся собственница бизнеса недоумевает - как так?

Хотела создать ООО через госуслуги. Сегодня пришёл отказ из 46 ФНС, говорят что в заявлении на регистрацию должна быть подпись заявителя заверена нотариусом. Тогда в чем смысл ЭЦП и сайта госуслуги при регистрации?

Зачем мне идти к нотариусу, там платить госпошлину, возвращаться, все это сканировать и отправлять в налоговую, если я могу просто прийти в налоговую и сдать заявление без всяких пошлин? - Санэ Къущхьэ

Участники обсуждения поделились своими проблемами при регистрации бизнеса. Так, например, ИФНС отказала в открытии ИП на том основании, что копия паспорта будущего бизнесмена не была заверена нотариально (документы направлялись электронно с ЭЦП).

Инициатор обсуждения сетует, что кроме потерянного времени, она понесла и материальные расходы – госпошлину 4000 руб. назад не вернуть.

Между тем коллеги советуют не платить пошлину повторно, а просто предоставить в ИФНС дубль прошлой квитанции.

У меня когда платят со Сбербанка онлайн, то госпошлины не проползают, их опять распечатывают и прикрепляют. Такую лазейку нашли - Анастасия Перевалова

Напомним, ранее мы рассказывали историю нашей читательницы, у которая при регистрации ИП потребовали сшить и особым образом заверить заявление по форме Р21001, хотя законодательством такая процедура не предусмотрена.

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