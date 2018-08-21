Банк отправился в суд за возмещением 18 копеек

Банк попытался оспорить решение суда на основании того, что ему не возращена государственная пошлина в полном объеме. Кредитная организация недополучила 18 копеек.

Банк обратился в суд с иском о взыскании с ИП неосновательного обогащения и процентов по нему. Иск был удовлетворен частично, а расходы по уплате государственной пошлины были разделены пропорционально удовлетворенным требованиям.

Кредитная организация посчитала такое решение неудовлетворительным и обратилась в арбитражный суд округа с кассационной жалобой на основании того, что суд первой инстанции, исходя из размера государственной пошлины уплаченной при подаче иска, должен был возвратить банку из бюджета дополнительно 18 копеек пошлины.

Судьи в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.07.2018 № Ф02-3323/2018 отказали кредитной организации в удовлетворении жалобы, указав на правило округления, закрепленное в пункте 6 статьи 52 Налогового кодекса, по которому суммы до 50 копеек просто округляются в сторону уменьшения.

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