В Москве увеличили компенсации предприятиям по лизингу и кредитам

Предприятиям Москвы на 40% увеличили компенсации по лизинговым платежам и почти в два раза — по выплатам процентов за кредит, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник в ходе президиума в столичной мэрии.

«Сегодня нам необходимо будет принять ряд важных решений по поддержке промышленных предприятий города Москвы. В частности, почти на 40% увеличить компенсации по лизинговым платежам, почти в два раза увеличить выплату процентов за кредит, также увеличить перечень оборудования, по которым проводятся компенсации», — сказал он, добавив, что также принимаются решения, связанные с экспортом продукции

Компенсировать будут транспортные расходы экспортеров, а также часть расходов на кредитование и сертификаты при экспорте продукции.

На сегодняшний день промышленные предприятия Москвы заключили 99 договоров на возмещение затрат по приобретению оборудования на общую сумму 9 миллиардов рублей. Объём субсидий составляет 1,6 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

В перечень оборудования, субсидируемого за счет бюджета города, включено оборудование для локальных очистных сооружений и для нанесения маркировки и кодов на готовую продукцию. Это позволит предприятиям выполнить предъявляемые к ним требования экологической безопасности и будет способствовать сокращению незаконного оборота контрафактной промышленной продукции, следует из материалов мэрии, подготовленных к заседанию.

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