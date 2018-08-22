Земельный налог и налог на имущество физлиц не смогут пересчитать в большую сторону. Но только при одном условии

С 1 января 2019 года налоговые органы не смогут пересчитывать в большую сторону земельный налог и налог на имущество физлиц, если они уплачены налогоплательщиками на основании ранее направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые периоды. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ.

Согласно статье 52 Налогового кодекса РФ указанные налоги исчисляются, в том числе пересчитываются, налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. При этом перерасчеты могут проводиться как в большую сторону (например, при получении налоговыми органами от органов Росреестра сведений об ошибках в ранее направленной информации), так и меньшую сторону (например, при принятии представительными органами муниципальных образований нормативных правовых актов об уменьшении налоговых ставок или предоставлении налоговых льгот, распространяющихся на прошедшие налоговые периоды).

Таким образом, своевременная уплата налогов гарантированно защитит физических лиц от перерасчета местных налогов в большую сторону. Поскольку если налог не будет уплачен в срок, у налоговой появится право его пересчитать в сторону увеличения.

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