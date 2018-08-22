Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при слове референдум аж в...
Хотите раздавать мат капитал - раздавайте, но почему его приплели к ПФР? Непонятно.. А надо...
Аноним, Вы писали:А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это ни...
Как я себе представляю приём на работу нелегала? - да запросто!!! у нас в Москве это сплошь и ря...
ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии Вообще-то они с Мироновым в разных партия...
Аноним, Вы писали:что то опечатались в статье, ранее говорилось про повышение - тысячу в год!&nbs...
Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борщевик изобрёл.Подмос...
Мне тоже понравилось) это в точку. ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии, а сам&...
По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними исправлять не надо, ...
Natali Kr, простите, но Вы или слишком наивны, или у Вас в Ижевске всё-таки немножко другие реали...
Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. &nbs...
«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, ш...
не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарплаты так ? если ден...
Во-истину, ФНПР независимая на словах, как и многое у нашей власти. Государство социальное у нас ...
Nаdine, Вы писали:Wern, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Хм. Приятельница (русская, москвичка) пыталас...
Аноним, Вы писали:Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей...
Аноним, Вы писали:А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязаннос...
Так и мне не понятно. У нас что ПФР должен быть на самофинансировании что ли? Государство и обяза...
Wern, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Хм. Приятельница (русская, москвичка) пыталась, выйдя на пенсию...
Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие А мне кажется, что после пенсионно...
Принципиально неверно. Это почему вдруг? Пенсионное страхование у нас знаете ли. Принцип с...
Дискриминация молодежи выходит. Их увольнять проще. У предпенсионеров хоть козырь есть - большой ...
Вот было же раньше 1 % от мрот стоила тех работа и все, хоть об изучайся об анализируйся, получиш...
"Но дело в принципе не в этом. А в том, что по пенсиям есть потолок. И потому должен быть потолок...
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законода...
это никого не смущает? Не смущает. Потому что деньги ему на это дает государство
А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязанностей на троих?
Аноним, Вы писали:топку такие профсоюзы."Руки проч от повышения пенсионного возраста." +++++...
А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это никого не смущает?
Люди, я в офигении просто..... О_о хотя очень хочется написать об этом матом..... &nb...
Может и брехня. Но мы реально 5 лет назад закрывали вакансию на раз, два. А сейчас тяжело идет да...
Расформировать эти независимые профсоюзы надо. Профсоюз он должен защищать интересы наемных работ...
взимают за "услуги правового и технического характера" даже за удостоверение подписи для ЕГРЮЛ, х...
Аноним
12 часов назад, Санкт-Петербург
Аноним, Вы писали:
Ну Шмаков прав, нието не решает такие ...
единороссы- враги народа, решили полностью истребить народ, перекладывают ответственность за свою...
А сделать не три рабочих дня, а 10 нельзя? Или мозгов на это не хватает у тех кто изобретает прав...