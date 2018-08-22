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Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Подмосковные депутаты в третьем чтении одобрили закон, который наделяет владельцев земельных участков обязанностью по уборке такого сорняка как борщевик Сосновского.

Избавляться от борщевика предлагается разными способами: скашивать или вырывать с корнем, опрыскивать гербицидами или засаживать участок чем-то другим.

Закон «О внесении изменений в Закон Московской области «О благоустройстве в Московской области» и Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» также предусматривает ответственность для тех, кто не принял мер для борьбы с этой опасной культурой.

Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 150 тыс. до 1 млн. рублей.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.
И Сосновский гад. Это он борщевик изобрёл.
Подмосковные депутаты молодцы.
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