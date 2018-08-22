Аноним

Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при слове референдум аж в... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это ни... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Над.К Как я себе представляю приём на работу нелегала? - да запросто!!! у нас в Москве это сплошь и ря... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:что то опечатались в статье, ранее говорилось про повышение - тысячу в год!&nbs... Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борщевик изобрёл.Подмос... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

Мне тоже понравилось) это в точку. ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии, а сам&... «Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

НатальяС По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними исправлять не надо, ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Nаdine Natali Kr, простите, но Вы или слишком наивны, или у Вас в Ижевске всё-таки немножко другие реали... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

НатальяС Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. &nbs... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, ш... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарплаты так ? если ден... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Во-истину, ФНПР независимая на словах, как и многое у нашей власти. Государство социальное у нас ... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

FSK Аноним, Вы писали:Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Nаdine Аноним, Вы писали:А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязаннос... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Так и мне не понятно. У нас что ПФР должен быть на самофинансировании что ли? Государство и обяза... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие А мне кажется, что после пенсионно... Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

Дискриминация молодежи выходит. Их увольнять проще. У предпенсионеров хоть козырь есть - большой ... С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Аноним

Вот было же раньше 1 % от мрот стоила тех работа и все, хоть об изучайся об анализируйся, получиш... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

"Но дело в принципе не в этом. А в том, что по пенсиям есть потолок. И потому должен быть потолок... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законода... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязанностей на троих? Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это никого не смущает? Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Nаdine Люди, я в офигении просто..... О_о хотя очень хочется написать об этом матом..... &nb... С работодателей требуют отчеты о сотрудникам-предпенсионерах

Аноним

Может и брехня. Но мы реально 5 лет назад закрывали вакансию на раз, два. А сейчас тяжело идет да... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Расформировать эти независимые профсоюзы надо. Профсоюз он должен защищать интересы наемных работ... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Аноним

взимают за "услуги правового и технического характера" даже за удостоверение подписи для ЕГРЮЛ, х... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

Аноним 12 часов назад, Санкт-Петербург Аноним, Вы писали: Ну Шмаков прав, нието не решает такие ... «Ночной бухгалтер». Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»

Аноним

единороссы- враги народа, решили полностью истребить народ, перекладывают ответственность за свою... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста