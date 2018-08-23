Для плательщиков ЕСХН из Подмосковья установят ставку налога 0%

С 2019 года регионы смогут устанавливать дифференцированные налоговые ставки по ЕСХН в пределах от 0 до 6 процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. Соответствующие поправки были внесены в НК Федеральным законом от 07.03.2018 N 51-ФЗ.

На днях подмосковные депутаты установили для плательщиков ЕСХН в регионе нулевую ставку.

«Закон разработан в целях повышения рентабельности, с целью увеличения платежеспособности сельхозпроизводителей Московской области», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Конечно, при нулевой ставке мы потеряем некоторые поступления в бюджет. Но при этом данная мера позволит увеличить инвестиционную привлекательность региона», – отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Сегодня рентабельность компаний, которые могут воспользоваться ЕСХН, в Московской области составляет 4,3%, а по некоторым видам деятельности – например, растениеводству в сочетании с животноводством – от -5,4% до 2,6%. После установления нулевой ставки, рентабельность и количество предприятий сельхозназначения может существенно вырасти.

Так, по словам председателя Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова, «установление нулевой ставки даст возможность именно небольшим фермерским хозяйствам начать производство. То есть войти в это направление деятельности, получить льготу и за три налоговых периода окрепнуть».

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