F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение жилья у застройщика

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета при покупке квартиры у застройщика.

Был утерян один из чеков, при покупке квартиры у застройщика. Он готов предоставить справку о полной оплате, и так же есть акт приема передачи, что подтверждает полную оплату. Достаточно ли будет этих документов для подтверждения платежа в налоговой?

Для налоговой справки и акта будет не достаточно, если деньги вносились через банк, запросите копию платеже в банке.



Чек о переводе средств застройщику на мое имя, деньги принадлежат мне и моему молодому человеку, перевод сделала я. Вычет хочет получать молодой человек. Как быть в этом случае?

Сделайте договор поручения на перечисление денежных средств. Ваш молодой человек поручает вам перечислить за него денежные средства.

Имеет ли значение последовательность подачи деклараций 3-НДФЛ для получения налогового вычета, и как долго нужно ждать его перечисления, узнайте здесь.

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