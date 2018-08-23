Долг по транспортному налогу за 2014 год не спишут по амнистии

Недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу, образовавшаяся у физлиц по состоянию на 1 января 2015 года, задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, признается безнадежной к взысканию и списывается.

Недоимка возникает в момент неисполнения обязанности по уплате налога в установленный срок.

Поскольку транспортный налог за 2014 год подлежал уплате после 01.01.2015, то недоимка по нему за указанный период по состоянию на 01.01.2015 не возникает. Следовательно, налоговая амнистия не распространяется на указанную недоимку и пени, начисленные на эту недоимку.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/56012 от 08.08.2018.

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