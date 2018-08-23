Получатели пенсии по потере кормильца освобождаются от налога на имущество. Кто эти люди?

Лица, относящихся к категории «пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством» имеют право на льготы по налогу на имущество физлиц.

Относятся ли к числу таких лиц дети - получатели пенсий по потере кормильца и их законные представители, которые эту пенсию вместо ребенка получают?

Разъяснения по этим вопросам дал Минфин в письме от 15.08.2018 № 03-05-04-01/57921 в ответ на запрос ФНС.

Дети умершего кормильца и члены семьи умершего кормильца, осуществляющие уход за малолетними детьми умершего кормильца, являются самостоятельными категориями лиц, имеющих право на получение страховой пенсии. В случае установления им страховой пенсии они признаются получателями страховой пенсии (пенсионерами).

При этом частью 18 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ предусмотрено, что если получателем страховой пенсии является ребенок, не достигший возраста 18 лет, доставка его пенсии осуществляется одному из его родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей).

Учитывая изложенное, пенсионерами (получателями пенсий) являются граждане, которым устанавливается пенсия. При этом доставка пенсии, т.е. передача начисленной пенсионеру суммы пенсии, может осуществляться как непосредственно пенсионеру, так и его законному (уполномоченному) представителю.

Следовательно, от уплаты налога на имущество физлиц освобождаются граждане, являющиеся получателями пенсии, в том числе страховой пенсии по случаю потери кормильца, вне зависимости от того, кому осуществляется доставка такой пенсии.

Свои выводы Минфин подкрепил позицией Минтруда, изложенной в письме № 21-1/В-649 от 03.08.2018.

Минтруд разъяснил, кто является пенсионером в случае потери кормильца ребенком, не достигшим возраста 14 лет, и осуществления ухода за таким ребенком другим его родителем.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 400-ФЗ право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они по достижения возраста 18 лет стали инвалидами;

- один из родителей или супруг либо дедушка или бабушка, брат или сестра погибшего (умершего) кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями или сестрами погибшего (умершего) кормильца, не достигшими возраста 14 лет, и не работает.

Таким образом, получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца будут являться те лица, которые соответствуют указанным условиям назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и имеют право на ее получение и которым, соответственно, эта пенсия назначена - то есть это может быть и сам ребенок, и перечисленные выше родственники умершего кормильца.

Вместе с тем, следует особо отметить особенность доставки пенсии несовершеннолетним пенсионерам, которой является то, что право на пенсию имеет сам несовершеннолетний гражданин, но при этом доставка данной пенсии может быть произведена как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя.

В том случае, если страховая пенсия по случаю потери кормильца установлена только ребенку, не достигшему возраста 14 лет, то он и будет являться получателем указанной пенсии, тогда как его законный представитель (в том числе один из родителей, которому такая пенсия не назначена), по сути, будет являться лицом, которое исполняет обязанности по получению денежных средств (в данном случае - назначенной ребенку пенсии) в силу недееспособности самого ребенка.

Вышеназванное письмо Минфина и приложенное к нему письмо Минтруда доведены до сведения письмом ФНС № ПА-4-21/16035@ от 21.08.2018.

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