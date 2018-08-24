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Транспортный налог на Land Rover не будет слишком большим. Узнайте, почему

Как налоговики начислят транспортный налог, если в перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей для налоговых периодов 2015 и 2016 годов отсутствуют автомобили марки Land Rover, модель Range Rover Evoque с дизельным двигателем объемом 2.2 литра в комплектации PURE TECH?

Минпромторг в письме от 26.04.2018 № ПГ-20-3167 подтвердил, что автомобиль вышеназванной марки отсутствует в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налоговых периодов 2015 и 2016 годов.

В письме также сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 362 НК сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими госрегистрацию транспортных средств.

Вышеназванное разъяснение доведено до сведения письмом ФНС № ПА-4-21/15252@ от 21.08.2018, в котором сделан вывод, что применительно к этой автомашине отсутствуют основания для применения повышающего коэффициента при расчете транспортного налога.

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