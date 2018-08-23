Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

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Аноним

Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

Чувствую, что и до предпенсионного то возраста не дадут доработать теперь, выпрут от греха подальше. Как трудинспекторы не дадут в обиду возрастных сотрудников. Уже пошли проверки

Аноним

Аноним, Вы писали:MissCherie, Вы писали: Потому что пенсию этому человеку не будут платить и... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Над.К, Вы писали:что доходная часть ПФР формируется за счет 2 источников: страховые взносы работо... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

YUM 1. Явится Гарант и всем скажет :ай-яй-яй! "Рекомендует" установить возраст выход... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

MissCherie, Вы писали: Потому что пенсию этому человеку не будут платить из расчета всего во... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

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Аноним

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YUM Беда в том, что все предложенные и предлагаемые "меры" базируются на фантастических рассужд... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

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Аноним

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