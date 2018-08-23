Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Достижения налоговиков Твери, вылавливающих продавцов тортиков по соцсетям, не дают покоя фискалам из других регионов.

Об успешной борьбе с домашними кондитерами отчиталось Управление ФНС Кировской области.

Жительница областного центра без публичного оформления своей деятельности изготавливала торты. Свои услуги по изготовлению кондитерских изделий на заказ она предлагала через социальные сети, за что была привлечена к административной ответственности. В суде свою вину она признала и подтвердила намерение начать трудовую деятельность официально.

О том, каким образом она это осуществила и осуществила ли вообще, на сайте регионального управления не сообщается.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Написать свое мнение
2 мнения
<b>Модератор</b>
бух2007

В суде свою вину она признала и подтвердила намерение начать трудовую деятельность официально. 
ппц. В Суде. Прямо по-взрослому все. Нашли матерую преступницу, потащили ее в суд и добились от нее признания вины. Спасибо, что не пытали)
Если она в свободное от работы время за год испечет тортиков на 50 тыс, то все эти деньги до копеечки ей придется отдать государству в виде взносов и прочей лабуды. Впрочем, это еще если ей удастся как-то легально их печь будучи ИП. Скорее всего это не получится, потому что Роспотребнадзор не допустит. 

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»

Все семинары по теме Налоговые санкции и административная ответственность