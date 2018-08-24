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Для работы с электронными больничными надо скачать новый сертификат

C 20 августа 2018 года введен в действие новый сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица ФСС для подписания и шифрования сведений при формировании электронных больничных.

Для выполнения операций по формированию ЭЛН, а также передачи  сведений по ЭЛН в Фонд, необходимо заменить старый сертификат на новый в программе, которую вы используете для подготовки и отправки ЭЛН.

Новый сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица ФСС опубликован по адресу https://cabinets.fss.ru/eln.html для работы в промышленном контуре.

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Напомним, на нашем сайте проводится опрос на тему оформления ЭЛН. Приглашаем вас принять в нем участие. Голосовать можно ЗДЕСЬ

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