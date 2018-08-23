Признаки маскировки трудовых отношений договорами ГПХ

А есть здесь бывшие бухгалтера, кто поменял профессию бухгалтер на новое направление? Подели...
инуты назад
АллаОтчет2, Вы писали:
Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бу...
Ага, да, умирает, как же... Бухгалтер - это профессиия такая же древняя как и проституция.&n...
Хотите экономить, существуют способы и программы, которые на базе 1с могут создавать то, что хоче...
АллаОтчет2, Вы писали:Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бухгалтерского, ...
Ой, я забывака(Анализ законности каждой финансово-хозяйственной операции! Тетя уборщица будет рад...
Ох забыла( кто же будет делать все остальное? Банк и кассу наверно секреций справятся, мат ...
Старый... посоветуй ещё амброзию, старше борщевика. Заполонила всю Кубань, Ставрополье. Амб...
У него корень на 5 м уходит вглубь. Народ наливает соляру или бензин в дуло оставшеес...
Ура! Первичку - менеджерам, акты сверок - менеджерам, авансики - поставим клирик, пусть директора...
Добрый день.Ведешь бухгалтерский, налоговый, управленческий учет компаний, консультируешь кадрови...
msneg, Вы писали:Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует бо...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский...
Моя знакомая -коллега гл.бухгалтер ржёт на управленческий учёт , что ведёт "финансовый директор" ...
Аноним, все исправили. Клерк теперь не желтый :)
Слабая статья!Вряд ли пригодилась кому((
Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бухгалтерского, самого точного.....но ...
msneg, Вы писали: Мы на даче весь сезон пытаемся вывести ОДИН борщевик) бесполезно. Он вырас...
АллаОтчет2, Вы писали:Директора не понимают, зачем бухгалтер? Нормально!!! А это с потолка ...
Тут суть не в сумме долга,а что судебные издержки возмещает проигравший!!У нас так было,долг 14ты...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ребята, кто может объяснить, при транзитных поставках (со скл...
Вот оно, зло!!! Вот из-за кого казна пуста и страна в клоаке! Кондитеры! А я подозревала....
Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщ...
у ЕКАМ посомтрите кассы. И комплексные варианты есть и простые, нечего метаться если уже всё ввел...
Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки...
Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не было? может провели контрольную заку...
Наш народ ленивцев только так можно заставить! Рядом борщевик, а ничего не делают. Пример: у част...
Мне интересно, что она признала свою вину? Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не ...
Директора не понимают, зачем бухгалтер? Нормально!!! А это с потолка ответы на вопросы в те...
natalisa52, Вы писали:А штрафовать то- зачем... ? Надо наоборот платить тем, кто его уничто...
В суде свою вину она признала и подтвердила намерение начать трудовую деятельность официально.&nb...
ну да, насдавать недвижимость на 31 миллион аренды - это никакое не предпринимательство, в самом ...
Deutsche Bank запросил у росс. правительства то же, что запрашивают у нас российские банки по пов...
Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки, абсурдные картин...
frolova lena, Вы писали:За остальных говорить не буду, но мне предпочтительнее самостоятельно при...