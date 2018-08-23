Признаки маскировки трудовых отношений договорами ГПХ

Фонд социального страхования при проверке страхователя усмотрел признаки трудовых договоров, в договорах, оформленных, как договоры ГПХ. По результатам проверки ФСС доначислил страховые взносы на суммы таких договоров, начислил пени и наложил штраф. Компания обратилась в суд, но судьи встали на сторону фонда (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2018 № Ф04-1390/2018).

Судьи при рассмотрении дела руководствовались следующими признаками, позволяющими отличить трудовой договор от гражданско правового:

— закрепление в предмете договора трудовой функции (выполнение работником лично работ определенного рода, в соответствии со штатным расписанием либо по определенной профессии или специальности, а не разового задания заказчика);

— отсутствие в договорах конкретного объема работ (значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат);

— ежемесячная гарантированная в определенной сумме оплата труда;

— трудовой договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность;

— контроль со стороны работодателя;

— обеспечение работодателем работнику условий труда.

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