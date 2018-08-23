Работа сайта Госуслуги восстановлена

По отчету председателя ПФР трансферты из федерального бюджета вза 2017 год меньше, чем за 2016.
Тут еще про таможню не вспоминали, которая сначала списывает деньги как обеспечение, а потом ты д...
И вопрос- почему пенсии госчиновникам выплачиваются из ПФР ? У всех силовых ведомств есть пенсион...
А деньги на чинуш из ПФР платятся с 2012 года из страховых взносов. Посмотрите на какие цели трат...
Вот молодцы фискалы! То она сама себе на жизнь зарабатывала и всю семью кормила. А теперь пойдёт ...
Отчет о исполнении бюджета ежегодно издается как федеральный закон. Рассматривается Думой, подпис...
Пока существуют деньги (в любой их форме), будет существовать и профессия бухгалтера. Поэтому ком...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:
А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнск...
Ценность отчислений 22% для экономики, когда эти отчисления идут от реального сектора произведенн...
а пенсию государство дает на чьи денежки? Это другой вопрос. Я отвечала на заявления о том...
Эту заказную волну про вымирающую профессию бухгалтера в России теперь гонят (и будут гнать) пост...
Над.К, Вы писали:Т.е. все солидарно должны почти четверть платить, ну вообще-то платит раб...
Аноним, Вы писали:Интересно, а зачем ПФ РФ нужна подписка на Форбс?))) Как зачем? мы же соби...
А есть здесь бывшие бухгалтера, кто поменял профессию бухгалтер на новое направление? Подели...
инуты назад
АллаОтчет2, Вы писали:
Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бу...
Ага, да, умирает, как же... Бухгалтер - это профессиия такая же древняя как и проституция.&n...
Хотите экономить, существуют способы и программы, которые на базе 1с могут создавать то, что хоче...
АллаОтчет2, Вы писали:Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бухгалтерского, ...
Ой, я забывака(Анализ законности каждой финансово-хозяйственной операции! Тетя уборщица будет рад...
Ох забыла( кто же будет делать все остальное? Банк и кассу наверно секреций справятся, мат ...
Старый... посоветуй ещё амброзию, старше борщевика. Заполонила всю Кубань, Ставрополье. Амб...
У него корень на 5 м уходит вглубь. Народ наливает соляру или бензин в дуло оставшеес...
Ура! Первичку - менеджерам, акты сверок - менеджерам, авансики - поставим клирик, пусть директора...
Добрый день.Ведешь бухгалтерский, налоговый, управленческий учет компаний, консультируешь кадрови...
msneg, Вы писали:Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует бо...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский...
Моя знакомая -коллега гл.бухгалтер ржёт на управленческий учёт , что ведёт "финансовый директор" ...
Аноним, все исправили. Клерк теперь не желтый :)
Слабая статья!Вряд ли пригодилась кому((
Блинн, вот Вы непонятливые.....управленческий учёт идёт от бухгалтерского, самого точного.....но ...
msneg, Вы писали: Мы на даче весь сезон пытаемся вывести ОДИН борщевик) бесполезно. Он вырас...
АллаОтчет2, Вы писали:Директора не понимают, зачем бухгалтер? Нормально!!! А это с потолка ...
Тут суть не в сумме долга,а что судебные издержки возмещает проигравший!!У нас так было,долг 14ты...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ребята, кто может объяснить, при транзитных поставках (со скл...
Вот оно, зло!!! Вот из-за кого казна пуста и страна в клоаке! Кондитеры! А я подозревала....