Работа сайта Госуслуги восстановлена после сбоя.

Пресс-служба компании «Ростелеком», обеспечивающей работу портала и ЕСИА сообщает, что в настоящее время проблемы устранены и работоспособность сайта восстановлена в полном объёме. Подробностей о причинах сбоя в компании не сообщают.

Сегодня, 23 августа пользователи не могли получить доступ к ряду сервисов портала через учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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