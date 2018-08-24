Какого цвета бывает зарплата

Понятия «белая», «серая» и «черная» зарплата, слышали, пожалуй, все. Цвета в этом случае используются для обозначения фактических выплат, пояснили в Саратовском региональном отделении ФСС и подробно описали каждый цвет.

«Белая»

По закону существует только официальная зарплата, она же «белая». Размер официальной оплаты труда устанавливается самим работодателем (размер зарплаты не должен быть ниже установленного законом уровня) и фиксируется в соответствующих документах. «Белая» зарплата в полном объеме проходит по всему документообороту и указывается:

– в приказе о приеме на работу;

– в трудовом договоре;

– в бухгалтерских документах и т.д.

«Серая»

При «серой» (полуофициальной) заработной плате ее размер оговаривается между работодателем и работником в устной форме, в платежных ведомостях отражается только ее часть, а остальная сумма выдается «в конверте». Таким образом, серая зарплата состоит из 2-х частей: «белой» (указанной в трудовом договоре) и «черной» (неофициальной).

«Черная»

Когда зарплата является «черной», работник при приеме на работу официально не оформляется, трудовой договор не заключается, соответствующие записи в трудовой книжке не делаются и т.д. Зарплата целиком выдается «в конверте».

Работодатель, выплачивая зарплату «в конверте», как «серую», так и «черную», нарушает законодательство, поскольку не уплачивает с нее налоговые отчисления.

Для работника зарплата «в конверте» может обернуться полным лишением (в случае неоформления трудовых отношений) или значительным снижением размера пособий, назначаемых и выплачиваемых из бюджета ФСС.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.