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Как оплачивается пособие по беременности временной сотруднице

В соответствии со статьей 59 ТК срочный трудовой договор может заключаться на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы. Со дня выхода этого работника на работу договор с лицом, принятым на его место, расторгается.

При заключении трудового договора по этому основанию в условии о сроке его действия указывается не конкретная календарная дата, а конкретное событие — выход работника на работу, поскольку он имеет право выйти на работу в любое время. В этом случае его досрочный выход будет являться законным и бесспорным обстоятельством, прекращающим срочный трудовой договор с замещающим ее работником.

В случае выхода на работу заменяемого работника срочный трудовой договор с беременной работницей может быть прекращен при условии, что у работодателя нет возможности перевести женщину с ее согласия на другую работу из-за отсутствия у работодателя подходящих вакансий, на которых она сможет выполнять работу с учетом состояния здоровья.

В силу ч. 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам.

На основании заявления работницы о предоставлении ей отпуска по беременности и родам и листка нетрудоспособности, организация должна издать приказ о предоставлении ей такого отпуска, а также назначить и выплатить пособие по беременности и родам единовременно за все 140 календарных дней и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

Такие разъяснения дает на своем сайте Свердловское региональное отделение ФСС.

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