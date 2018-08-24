Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался против изъятия у крупного российского бизнеса 500 млрд. рублей и предложил изменить смысл дискуссии, пишут «Ведомости».

Мне кажется, здесь дискуссию нужно поменять – сдвинуть ее с точки зрения изменения налогового законодательства к точке зрения повышения инвестиционной активности, – заявил он, отвечая на вопросы журналистов в среду в Сочи.

«Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики – там такие меры не предполагались. Поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения», – пояснил министр. По его словам, на утвержденных правительством принципах основываются сейчас все расчеты, связанные с подготовкой бюджета и поиском ресурсов для финансирования приоритетных национальных проектов в рамках майского указа президента.

Глава ведомства напомнил, что правительство приняло план по повышению уровня инвестиций до 25% ВВП, системная часть этого плана предполагает целый ряд механизмов по улучшению инвестиционного климата.

Напомним, что ранее, помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний доходы, полученные из-за изменения внешней рыночной конъюнктуры и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). Вместе с письмом главе государства был передан список с расчетами по 14 компаниям.

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