Внимательно проверяйте, как заполнен электронный больничный

ФСС агитирует работодателей переходить на электронное взаимодействие в части формирования листка нетрудоспособности в электронном виде.

Преимущества для страхователей:

исключается необходимость хранения листков нетрудоспособности и предъявления их при проведении проверок ФСС;

снижается время на обработку бумажных бланков;

исключается риск оплаты неправильно оформленных и (или) поддельных листков нетрудоспособности.

Между тем не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обмишуриться можно и при оплате электронных больничных. Именно такой случай произошел с читательницей нашего форума, которая недоглядела, не обратила внимание, что в базе электронный больничный сформирован медицинской организацией с ошибкой в фамилии сотрудника.

Своей проблемой она поделилась с коллегами в теме «Больничный с ошибкой выдан и учтен в расходах».

Листок рассчитали, заполнили электронно и оплатили и только тогда обнаружили ошибку.

Теперь ФСС утверждает, что после оплаты больничного никакие исправления внести нельзя. И если с бумажным листком еще есть варианты, то с электронным все печально в этом плане.

Мед учреждение выдало электронный больничный с ошибкой в фамилии. Бухгалтер по невнимательности начислила, выдала, заполнила в электронной системе и подтвердила, отправив в ФСС. Расходы были учтены, отчеты сданы с учетом этого больничного. Позже была замечена ошибка. Как теперь поступить??? Соц страх утверждает, что после выплаты больничного ничего уже исправить нельзя. По бумажному да, говорят можно было бы сказать, что вы его потеряли и выдать дубликат. А электронный вы же не потеряете. Поэтому мы и решили сделать возврат оплаты б/л от работника, доплатить разницу за счет фсс и обращаться за дубликатом подтвердив, что оплата сторнирована. Но работники соц страха, ничего определенного на такой вариант сказать не могут. Вот уперлись они, что в электронном виде этот больничный будет иметь статус "заполнен страхователем" даже если мы внесем поправки и обнулим суммы, и техники их не знают как исправить статус. Вдруг у кого уже опыт исправления таких ошибок есть, может кто подскажет как правильно это сделать. - Leona T

Будьте внимательны при заполнении ЭЛН в личном кабинете!

Напомним, на нашем сайте проводится опрос на предмет перехода на оформление электронных больничных. Приглашаем вас принять в нем участие. Голосовать можно ЗДЕСЬ.