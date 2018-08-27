При агентском договоре продавец не пробивает чек ККТ

Положения Федерального закона № 54-ФЗ не распространяются на иностранную организацию, предпринимателя, которые не зарегистрированы в установленном порядке и не имеют представительства на территории РФ.

Об этом сообщает ФНС в письме № АС-3-20/5647@ от 17.08.2018.

Положения Федерального закона № 54-ФЗ возлагают обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов с использованием наличных денежных средств и (или) в безналичном порядке на налогоплательщиков, которые находятся на территории РФ.



Кроме того, следует учитывать, что организации и ИП, осуществляющие расчеты в сети Интернет, обязаны применять ККТ независимо от местонахождения (гражданства) покупателя.



Вместе с тем, согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями или ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.



В случае, если сделка совершена агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, обязанность по представлению платежных документов возлагается на агента, хотя принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.



Учитывая изложенное, в случае поступления оплаты на счет платежного агрегатора нерезидента РФ, расчет покупателя (клиента) происходит с самим агрегатором, а не с продавцом и, соответственно, продавец освобожден от применения ККТ.