Как считать трехмесячный срок для освобождения от обязанности плательщика НДС

Согласно пункту 1 статьи 145 НК организации и ИП имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих ИП без учета налога не превысила в совокупности 2 млн. рублей.

Пунктом 5 статьи 6.1 НК установлено, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Таким образом, вышеуказанный трехмесячный срок истекает в последний день календарного месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого организации и ИП используют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

Что касается исчисления начала вышеуказанного трехмесячного срока вновь созданными организациями или вновь зарегистрированными ИП, в данный трехмесячный срок включается месяц, в котором создана организация или осуществлена госрегистрация физлица в качестве ИП.

№ 03-07-14/54111 от 01.08.2018