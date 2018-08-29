ИП-репетитор на ПСН может не применять ККТ

Организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за исключением организаций и ИП, имеющих работников, оказывающих услуги общественного питания), вправе не применять ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.

Вместе с тем с 01.07.2019 ИП обязан применять ККТ и выдавать (направлять) БСО, сформированные с применением ККТ и соответствующие требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ИП на ПСН, за исключением ИП, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК, могут осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт осуществления расчета, содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

Таким образом, ИП на ПСН, оказывающие услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, за вышеуказанным исключением, вправе осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи клиенту документа, подтверждающего факт осуществления расчета, содержащего вышеназванные реквизиты.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/56045 от 08.08.2018.