Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

В последнее время налоговики стали усиленно мониторить соцсети на предмет выявления неплательщиков налогов, которые оказывают услуги, не будучи зарегистрированными в качестве ИП.

Под раздачу, в частности, попали домашние кондитеры, которые изготавливают торты по предварительным заказам для всех желающих.

Так, недавно, об успешной борьбе с таким нарушителем отчитались налоговики Кировской области. Женщина была привлечена к административной ответственности и в суде пообещала так больше не делать.

В комментариях к этому материалы наши читатели выражают неоднозначные мнения о борьбе с такими нелегалами и о пользе и вреде их подпольной деятельности.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.