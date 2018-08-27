Клерк.Ру
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Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

В последнее время налоговики стали усиленно мониторить соцсети на предмет выявления неплательщиков налогов, которые оказывают услуги, не будучи зарегистрированными в качестве ИП.

Под раздачу, в частности, попали домашние кондитеры, которые изготавливают торты по предварительным заказам для всех желающих.

Так, недавно, об успешной борьбе с таким нарушителем отчитались налоговики Кировской области. Женщина была привлечена к административной ответственности и в суде пообещала так больше не делать.

В комментариях к этому материалы наши читатели выражают неоднозначные мнения о борьбе с такими нелегалами и о пользе и вреде их подпольной деятельности.

«Клерк» решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Борьба налоговиков с кондитерами в соцсетях – это нормально?

Ключевые слова: социальная сеть, торт, незаконное предпринимательство, опрос

Мнения
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1 мнение
Клерк
natalisa52

Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. при СССР был рыночный сбор. Люди,которые разово хотели что то продать, платили этот сбор . Сумма была в пределах разумного . В ПФ при этом никто не платил и пенсии всем хватало. Сейчас ,как в прорву в эту налоговую и всё нет денег.


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