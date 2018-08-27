Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. ...
Чихнуть на палету тортов, охлаждающихся после печи? да леХко. Послюнить
палец и этим пальцем поп...
Manul666, Вы писали:Ешьте, товарищи, магазинную отраву из химических порошков, пальмового масла, ...
пора на чемоданы переходить, нафиг они нужны эти банки, налик везде берут во всем мире.
Аноним, Вы писали:Причем здесь пенсионеры? надо о людях думать ккому 50-55. Как им выживать. Пенс...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
зарплаты бывают разные, черные,белые, красные. и если уж очень хочется на какой-нибудь заморочитс...
Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть те же 6%) + огромный штраф за неучте...
Аноним, Вы писали:А что значит "покупают живую наличку" - это как? У человека есть неучтённы...
Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки...
зарплата в конверте по их классификации - черная, но, тогда почему конверты, в которых ее выдают ...
Аноним, Вы писали:Клерк, всем не угодишь. Мне вот наоборот весело читать, везде все скучно и...
Аноним, Вы писали:например? Арендовать у дружественного ИП 6% технику, офис, склад. Л...
А что значит "покупают живую наличку" - это как?
например? Арендовать у дружественного ИП 6% технику, офис, склад. Лично мне больше ни...
mityai
минуту назад, Ижевск
А, т.е. Сталин был зайчик пушистый и все на него наговаривают?...
Один случай на тысячу, это не показатель. И наказали мелкую сошку. Главные же воры не...
А, т.е. Сталин был зайчик пушистый и все на него наговаривают? И ГБшники просто душки?
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Если есть возможность не платить, то платить не надо. Главное, чтобы за неуплату ничего не было.
А я хочу зеленую зарплату. В долларах.
ебн...сь совсем. Они бы еще принудительную эвтаназию узаконили.
Все как всегда, мало нам заморочек с их выдумками по налогам, теперь еще и здесь геморрой подкинули
А еще он в Украине, Белоруссии и Молдове зарегистрировался! И в Венесуэле, до кучи!
премьера не видели уже девять днейможет до 40 дотянем?
скоро будет не обеление бизнеса, а его трупное окоченение....
ну раз законопроект прошел первое чтение, надо что-то
делать с уже имеющимся положением вещей. ФН...
А зачем искать и читать это дело? Еще Сорос отметил тот факт, что поиск информации мож...
проводку не рассчитали для айсиков......
ТО НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ И ЗАРПЛАТЫ БЫЛИ БЫ БЕЛЫЕ Деньги откуда бы на них взялись у предпринимат...
Над.К, Вы писали:Илья_Бирюлин, написанное сейчас несколько расходится с вашим же заявлением выше,...
если бы ВЛАСТЬ НОНЕ СУЩЕСТВУЮЩАЯ БОРОЛАСЬ С СЕРЫМИ ИЛИ КАКИМИ ИНЫМИ ПО ЦВЕТУ ЗАРПЛАТАТМИ ТО ...
Илья_Бирюлин, написанное сейчас несколько расходится с вашим же заявлением выше, не находите? Все...
Над.К, Вы писали:Илья_Бирюлин, схему с выводом работников в ИП знает даже младенец, не говор...
Аноним, Вы писали:статья позор, много еще чего можно придумать) напишите подробно, что именн...
Бухгалтерия была есть и будет! Она может называться по разному. Налоговый консультант-это будущее...
Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. при СССР был рыночный сбор. Люди,которые разово хотели что то продать, платили этот сбор . Сумма была в пределах разумного . В ПФ при этом никто не платил и пенсии всем хватало. Сейчас ,как в прорву в эту налоговую и всё нет денег.