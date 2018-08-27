Сбербанк перевел деньги ИП не тому получателю. Как удалось их вернуть

К бизнес-омбудсмену в Забайкальском крае обратилась предприниматель, которой Сбербанк отказался возвращать деньги, ошибочно высланные их сотрудником на чужой счет.

В феврале 2018 года предприниматель из Читы, оплачивая товар, который она заказала в другом городе, пришла в одно из читинских отделений Сбербанка, чтобы перевести деньги поставщику. Перевод суммы свыше 22 тыс. рублей должен был провести оператор через кассу. По словам заявительницы, она протянула оператору копию лицевой стороны карты, на которой отображен номер карты получателя, его имя и отчество. Когда оператор набрал в компьютере все необходимые данные, он уточнил имя и отчество получателя. Предприниматель подтвердила. Однако спустя несколько дней поставщик позвонил ей и сказал, что деньги он не получил, в связи с чем аннулирует заказ. По сути, предприниматель накануне праздников 23 февраля и 8 марта осталась без товара, соответственно понесла убытки, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Женщина направилась в отделение банка и написала претензию, спустя неделю ей был дан ответ, что деньги были направлены по указанным ею реквизитам, но… абсолютно другому человеку в другой город.

Месяц хождения по банковскому начальству, неоднократная с ним переписка, обращение в полицию никаких результатов не принесли. В полиции отказались принимать заявление, а в банке настаивали, что перевели деньги именно на тот счет, который указала клиент. И тогда предприниматель обратила к бизнес-защитнику.

– После ее обращения в наш аппарат мы направили в читинское отделение Сбербанка письмо с просьбой разобраться в ситуации. По нашему мнению, у предпринимателя не было возможности убедиться, что перевод осуществляется на правильные реквизиты, так как полный номер счета получателя ни в чеке, ни в квитанции не указан – только последние четыре цифры, а строка «Клиент» не заполнялась. При перечислении денежных средств заявительница передавала реквизиты карты получателя лично в руки сотруднику банка. Мы попросили руководство банка более тщательно изучить данные обстоятельства и подтвердить либо опровергнуть их с помощью аудио- и видеозаписей, которые велись в отделении банка в момент совершения платежа, – рассказала бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова.

Сотрудники Сбербанка в свою очередь связались с человеком, которому ошибочно были направлены деньги, и тот подтвердил, что готов вернуть средства двумя платежами, но даже спустя несколько месяцев не сделал этого.

В ходе более подробного изучения обстоятельств и с учетом указанных бизнес-омбудсменом способов их проверить всё же был подтвержден факт ошибочного пополнения карты другого человека. Деньги предпринимательнице были возвращены в полном объеме.