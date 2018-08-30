Когда в розничной торговле надо применять ККТ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.



Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством РФ.

Кроме того, предусмотрено право для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих ЕНВД и ПСН, в том числе ИП, осуществляющих розничную торговлю и не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, не применять ККТ до 01.07.2019.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/52810 от 26.07.2018.