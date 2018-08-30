Минфин: ККТ – это не так уж и дорого, к тому же можно получить налоговый вычет

ИП на УСН и ЕНВД могут применить налоговые вычеты на сумму расходов по приобретению ККТ в размере не более 18 тыс. рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 (для отдельных категорий указанных налогоплательщиков - до 01.07.2018).

В настоящее время в продаже представлена ККТ стоимостью менее 18 тыс. рублей, включая фискальный накопитель, которая доступна для заказа у производителей ККТ с фиксированным сроком доставки, сообщает Минфин в письме № 03-01-15/52810 от 22.07.2018.

В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том числе затраты на покупку фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), затраты на модернизацию ККТ для соответствия требованиям Федерального закона № 54-ФЗ.

Возможность получения такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на ИП, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом).



Чиновники обратили внимание, что из порядка применения ККТ исключена обязанность пользователя по заключению договора технического обслуживания ККТ, что снижает стоимость использования техники. Многие модели ККТ не требуют специальных навыков для замены фискального накопителя, и пользователь может самостоятельно произвести такую операцию.