Налоговики не спешат возвращать деньги после камералки 3-НДФЛ на получение имущественного вычета

Читательница нашего форума с возмущением и отчаянием делится своей проблемой: декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета по ипотечной квартире сдана 5 месяцев назад, а денег все нет. Налоговики после завершения камеральной проверки всячески затягивают процесс перечисления денег.

Обсуждение происходит в теме форума «Налоговая не возвращает деньги по 3-НДФЛ ( имуществ.вычет, ипотека)».

Сдана и проверена 3-НДФЛ, прошло более 5 месяцев со дня сдачи( 3 мес.камералка+1 мес на перечисление денег, конечно, закончились ). К декларации вопросов нет, все верно, и налоговиками подтверждено.

Дважды обращались через Л/К с напоминанием- отделываются отпискам, типа, ваш вопрос, уважаемый налогоплательщик, будет рассмотрен в течение 30 дней. Трижды являлась лично в ИФНС, в окошко, к начальнику, к рядовому сотруднику. Обещают на следующей неделе перевести, и на этом заканчивается.

Последний раз сказали ( издевка??), что если на этой неделе не получите деньги, то берите выписку в банке, что не получили, будем разбираться, может, вы обманываете.

Вопрос- как еще возможно добиться выплаты? Деньги нужны срочно-т.к. ипотека.

- Аноним

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