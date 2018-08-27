От бумажных трудовых книжек предлагают отказаться уже в 2020 году

Может, написать заявление в налоговую с расчетом пеней за пользование чужими средствами со ссылко...
Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет покупать домашние торты. И ...
а как же ошибки прошлых лет, не приведшие к занижению налога???
В общем, я - за тортики из дома! Пару раз заказывала, очень довольна. И как-то давно, работая в о...
Смотря какие налоги.. с этими тортиками может получиться, что налоги будут больше чем прибыль от ...
Ссылка в теме кривая, никуда не ведет
natalisa52, Вы писали: А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов...
И где она взяла настоящие молоко и сливки, масло? Из настоящего масла и сливок (дома...
Только где деньги, которые эти воры украли. ? Перешли в серую зарплату. Вы думаете их крал...
Над.К, Вы писали:И быстро по всей России будет снят вопрос по серой зарплате. Вопрос с зар...
А на фабрике никто не чихает и руки после туалета моет... и тараканов и крыс нет,,, Ну таки...
Аноним, Вы писали:Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть те же 6%) + огромн...
Налог -это одно ,а регистрация обязывает ещё и 26% платить в ПФ. Этот тортик золотой получается. ...
Чихнуть на палету тортов, охлаждающихся после печи? да леХко. Послюнить
палец и этим пальцем поп...
Manul666, Вы писали:Ешьте, товарищи, магазинную отраву из химических порошков, пальмового масла, ...
пора на чемоданы переходить, нафиг они нужны эти банки, налик везде берут во всем мире.
Аноним, Вы писали:Причем здесь пенсионеры? надо о людях думать ккому 50-55. Как им выживать. Пенс...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы?...
зарплаты бывают разные, черные,белые, красные. и если уж очень хочется на какой-нибудь заморочитс...
Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть те же 6%) + огромный штраф за неучте...
Аноним, Вы писали:А что значит "покупают живую наличку" - это как? У человека есть неучтённы...
Аноним, Вы писали:Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки...
зарплата в конверте по их классификации - черная, но, тогда почему конверты, в которых ее выдают ...
Аноним, Вы писали:Клерк, всем не угодишь. Мне вот наоборот весело читать, везде все скучно и...
Аноним, Вы писали:например? Арендовать у дружественного ИП 6% технику, офис, склад. Л...
А что значит "покупают живую наличку" - это как?
например? Арендовать у дружественного ИП 6% технику, офис, склад. Лично мне больше ни...
mityai
минуту назад, Ижевск
А, т.е. Сталин был зайчик пушистый и все на него наговаривают?...
Один случай на тысячу, это не показатель. И наказали мелкую сошку. Главные же воры не...
А, т.е. Сталин был зайчик пушистый и все на него наговаривают? И ГБшники просто душки?
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Если есть возможность не платить, то платить не надо. Главное, чтобы за неуплату ничего не было.
А я хочу зеленую зарплату. В долларах.
ебн...сь совсем. Они бы еще принудительную эвтаназию узаконили.
Все как всегда, мало нам заморочек с их выдумками по налогам, теперь еще и здесь геморрой подкинули
А еще он в Украине, Белоруссии и Молдове зарегистрировался! И в Венесуэле, до кучи!