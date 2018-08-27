От бумажных трудовых книжек предлагают отказаться уже в 2020 году

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» предложила полностью перейти на электронные трудовые книжки на 7 лет раньше, следует из презентации предложений к законопроекту о введении электронных трудовых книжек. С презентацией ознакомилось агентство RNS. Напомним, что Минтруд предлагает полный отказ от бумажных трудовых книжек в 2027 году.

Предполагаемый законопроект должен будет вступить в силу с 1 января 2020 года. В дальнейшем будет только электронный учет трудовой деятельности в системе ПФР, т.е. полный отказ от бумажных трудовых книжек.

«Бумажные трудовые книжки становятся необязательными документами личного хранения», — говорится в презентации предложений АНО «Цифровая экономика».

Также в презентации говорится о предложении ввести электронные трудовые договоры.