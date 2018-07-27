Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Минтруд представил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая книжка)».

Комиссии по развитию социального партнерства о проекте рассказала заместитель министера Любовь Ельцова.

Предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.

«Начиная с 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн», – сообщила замминистра. При этом, по ее словам, и бумажная и электронная трудовая книжка остаются основными документами о трудовой деятельности работника и имеют равную юридическую силу.

По словам Ельцовой, предусмотрен плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не будет вести бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение.

Замминистра отметила, что перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей. Это: сохранность персональных данных в информационной системе ПФР и возможность в любое время ознакомиться со сведениями о трудовой деятельности; снижение издержек работника и работодателя при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации; дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой работодателя; при обращении гражданина за государственными или муниципальными услугами он освобождается от обязанности предоставлять сведения о трудовой деятельности.

Законопроект будет внесен в Госдуму в февраля 2019 года.

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